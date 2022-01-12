В Нидерландах создали детальную копию картины Рембрандта

Согласно заявлению художественного музея Амстердама Рейксмузеума, это “самая большая и подробная фотография произведения искусства из когда-либо сделанных”.

Рейксмузеум опубликовал “самое детальное” фото картины Рембрандта “Ночной дозор” (1642) с разрешением 717 гигапикселей. Копия картины опубликована на сайте музея.

Специалисты рассказали, что для достижения такого результата было сделано более 8 тысяч фотографий на 100 МП камеру Hasselblad H6D 400 MS. С помощью нейросетей каждое изображение проверили на однородность по цвету и резкости и объединили в одну фотографию. В итоге получилось изображение на 717 гигапикселей, которое “весит”5,6 ТБ.

“Новый скан настолько детальный, что позволяет увидеть отдельные мазки, которые когда-то сделал художник”, - рассказали представители музея.

В Рейксмюсеуме замечают, что скан поможет лучше исследователь картину, в том числе удаленно.

Настоящее название картины – “Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенбюрга”. Она хранится в Рейксмузеуме Амстердама.

В 2018 году музей начал ее реставрацию, процесс транслировали в прямом эфире. Спустя три года с помощью искусственного интеллекта удалось восстановить недостающие части полотна - на нем появились три новые фигуры.

Ранее руководство музея в Амстердаме впервые разрешило посетителю провести ночь одному перед картиной Ночной дозор.

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