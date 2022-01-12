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Гейтс спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19
Распространение штамма коронавируса Омикрон может привести к тому, что впоследствии число случаев заражения COVID-19 в мире пойдет на спад, считает основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс. Об этом во вторник, 11 января, он написал в Twitter.
"После того, как Омикрон пройдет по стране, в течение года будет значительно меньшее количество случаев заболевания, поэтому COVID-19 можно будет лечить скорее как сезонный грипп", - сказал он.
По мнению Гейтса, из-за Омикрон-штамма у многих выработается иммунитет к коронавирусу, который будет держаться минимум на протяжении года.
В то же время, заявил Гейтс, системы здравоохранения стран столкнутся с трудностями из-за данного вида коронавируса.
"Большинство тяжелых случаев заражения COVID-19 придется на тех, кто не прошел вакцинацию", - предупредил он.
"Возможно, какое-то время нам придется делать ежегодную прививку против COVID-19", - добавил он.
Ранее Билл Гейтс призвал мир готовиться не только к новым пандемиям, но и к возможным террористическим атакам с применением биологического оружия.
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