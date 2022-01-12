Гейтс спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19

COVID-19 в скором времени может стать сезонным заболеванием, считает американский предприниматель.

Распространение штамма коронавируса Омикрон может привести к тому, что впоследствии число случаев заражения COVID-19 в мире пойдет на спад, считает основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс. Об этом во вторник, 11 января, он написал в Twitter.

"После того, как Омикрон пройдет по стране, в течение года будет значительно меньшее количество случаев заболевания, поэтому COVID-19 можно будет лечить скорее как сезонный грипп", - сказал он.

По мнению Гейтса, из-за Омикрон-штамма у многих выработается иммунитет к коронавирусу, который будет держаться минимум на протяжении года.



В то же время, заявил Гейтс, системы здравоохранения стран столкнутся с трудностями из-за данного вида коронавируса.

"Большинство тяжелых случаев заражения COVID-19 придется на тех, кто не прошел вакцинацию", - предупредил он.

"Возможно, какое-то время нам придется делать ежегодную прививку против COVID-19", - добавил он.

Ранее Билл Гейтс призвал мир готовиться не только к новым пандемиям, но и к возможным террористическим атакам с применением биологического оружия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet