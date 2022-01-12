РФ распространяет дезинформацию, что Украина ищет конфликта, - США

В Америке ожидают, что Кремль выберет мир и переговоры, а не дальнейшую конфронтацию

Заявления Кремля о том, что интеграция Украины в НАТО несет в себе угрозу для РФ, являются дезинформацией и пропагандой. Об этом на брифинге заявила заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман.

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"Россия сконцентрировала более 100 тысяч солдат возле границы с Украиной. Москва придерживается все более агрессивной риторики, распространяя дезинформацию и пропаганду, что это Украина ищет конфликта, а не Россия. Это неправда. Это Россия вторглась в Украину в 2014 году, это Россия продолжает разжигать войну на Востоке Украины, которая стоила уже почти 14 тысяч жизней", - заявила Шерман.

Она отметила, что США и НАТО готовы продолжать диалог с Россией, но именно Кремль должен определиться с тем, какой формат отношений с Западом является предпочтительным.

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"Это Россия должна сделать стартовый выбор – деэскалация и дипломатия или конфронтация с последствиями", - заявила Шерман.

При этом она выразила надежду, что Россия всё же выберет "мир и безопасность".

Напомним, сегодня в Брюсселе состоялись переговоры Россия-НАТО, на которых Кремлю отказали в его требованиях. НАТО не будет закрывать "двери" для новых членов и отводить войска из Восточной Европы.

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