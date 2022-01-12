Дорогое вторжение. США предложили санкции для РФ

Сенат США опубликовал проект санкций на случай вторжения России в Украину, они коснутся лично Путина.

США продолжают размышлять над механизмами предотвращения вторжения РФ в Украину. Кроме прямых переговоров с Москвой в Сенате Штатов предлагают усилить на Россию и санкционное давление. Новый пакет санкций, которые предлагается наложить на Россию в случае вторжения российских войск в Украину, а также в случае дальнейшей эскалации конфликта, может стать беспрецедентно жестким.

Читайте также: США вводят новые санкции против Путина

Что предлагают

Документ внесли 26 сенаторов во главе с Робертом Менендесом, главой комитета по международным делам. По данным газеты The Washington Post, Белый дом поддерживает предложенный пакет санкций.

Среди предложенных мер — запрет на въезд в США и заморозка американских активов президента, премьер-министра, главы МИД и министра обороны России, а также командующих различными типами войск и других лиц, которых Белый дом сочтет причастными к агрессии против Украины.

В течение 30 дней после вторжения президент США будет обязан ввести санкции против как минимум трех крупнейших российских банков. Также предлагается ввести санкции против российского внешнего долга и против газопровода Северный поток — 2.

Помимо этого, в течение полугода Минфин, Госдепартамент и разведка должны будут опубликовать детальный доклад об имуществе Владимира Путина, его родственников и приближенных бизнесменов. К ним также могут быть применены санкции.

Читайте также: Угроза вторжения РФ: США рекомендовали американцам не ехать в Украину

Также США должны будут увеличить военную помощь Украине.

Действия России

На фоне этих новостей Россия продолжает переброску войск к украинской границе. За последнюю неделю аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT) нашли в социальных сетях около 30 видео, которые свидетельствуют о переброске военнослужащих и техники из Сибири и с Дальнего Востока в западные регионы России.

В роликах техника запечатлена на автодорогах в процессе погрузки на железнодорожные платформы и на эшелонах, движущихся на запад. На платформах заметили грузовики, автозаправщики, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня Град и Ураган.

Вместе с техникой в пассажирских и товарных вагонах едут военные, считают в CIT. Сколько их, пока не установили. Аналитики определили несколько пунктов отправки техники: Улан-Удэ (Бурятия), Борзя (Забайкальский край), Белогорск (Амурская область) и Уссурийск (Приморский край). В связи с этим в CIT предположили, что техника относится к соединениям всех четырех армий Восточного военного округа.

Чего ждать

По данным Washington Post, американские спецслужбы считают, что Владимир Путин, вероятно, еще не принял окончательное решение о том, начинать ли войну.

В администрации президента США исходят из того, что кризис будет продолжаться еще долго, но, если дело не дойдет до войны, часть требований Путина к Западу можно будет удовлетворить таким образом, что обе стороны будут чувствовать себя в большей безопасности, не поступаясь при этом базовыми принципами НАТО.

Администрация Байдена готова согласиться на взаимные ограничения на проведение военных учений вблизи границ и не размещать там наступательные вооружения (Москва часто жалуется на короткое "подлетное время" ракет, размешенных в Европе). Она также готова прекратить полеты стратегических бомбардировщиков у российских границ.