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РФ не исключает возобновления дипмиссии при НАТО

Условием возобновления в МИД РФ назвали "разворот" НАТО на курс, который позволит Альянсу "встроиться в общеколлективные усилия по построению безопасности".
РФ не исключает возобновления дипмиссии при НАТО

Россия не исключает восстановление дипмиссии при НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия-НАТО, сообщает ТАСС в среду, 12 января.

"Если НАТО развернется, ляжет на курс, который позволит ей встроиться в общеколлективные усилия по построению безопасности, которые не основывались бы на тех принципах, на которых НАТО их пытается выстроить сегодня, я не исключаю, что наше дипломатическое присутствие здесь может быть восстановлено", - сказал Грушко.

По его словам, Россия якобы "не позволит диктовать", каким должно быть численное присутствие ее дипмиссии при НАТО.

"Россия не позволит никому диктовать, какое должно здесь быть присутствие", - добавил замминистра.

Ранее о результатах заседания РФ и НАТО рассказал генсек Альянса Йенс Столтенберг. В частности, он сообщил, что России было отказано в требовании непринятия Украины в Альянс.

 

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