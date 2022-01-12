РФ не исключает возобновления дипмиссии при НАТО

Условием возобновления в МИД РФ назвали "разворот" НАТО на курс, который позволит Альянсу "встроиться в общеколлективные усилия по построению безопасности".

Россия не исключает восстановление дипмиссии при НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия-НАТО, сообщает ТАСС в среду, 12 января.

"Если НАТО развернется, ляжет на курс, который позволит ей встроиться в общеколлективные усилия по построению безопасности, которые не основывались бы на тех принципах, на которых НАТО их пытается выстроить сегодня, я не исключаю, что наше дипломатическое присутствие здесь может быть восстановлено", - сказал Грушко.

По его словам, Россия якобы "не позволит диктовать", каким должно быть численное присутствие ее дипмиссии при НАТО.

"Россия не позволит никому диктовать, какое должно здесь быть присутствие", - добавил замминистра.

Ранее о результатах заседания РФ и НАТО рассказал генсек Альянса Йенс Столтенберг. В частности, он сообщил, что России было отказано в требовании непринятия Украины в Альянс.