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РФ не исключает возобновления дипмиссии при НАТО
Россия не исключает восстановление дипмиссии при НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия-НАТО, сообщает ТАСС в среду, 12 января.
"Если НАТО развернется, ляжет на курс, который позволит ей встроиться в общеколлективные усилия по построению безопасности, которые не основывались бы на тех принципах, на которых НАТО их пытается выстроить сегодня, я не исключаю, что наше дипломатическое присутствие здесь может быть восстановлено", - сказал Грушко.
По его словам, Россия якобы "не позволит диктовать", каким должно быть численное присутствие ее дипмиссии при НАТО.
"Россия не позволит никому диктовать, какое должно здесь быть присутствие", - добавил замминистра.
Ранее о результатах заседания РФ и НАТО рассказал генсек Альянса Йенс Столтенберг. В частности, он сообщил, что России было отказано в требовании непринятия Украины в Альянс.