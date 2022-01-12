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В Болгарии антивакцинаторы прорвали оцепление полиции у парламента
В столице Болгарии Софии тысячи человек протестовали против COVID-вакцинации и зеленых сертификатов. Участники протестов, прорвав оцепление полиции, пытались проникнуть в парламент. Об этом сообщает БНТ 1 Новини.
Входы в Национальное собрание оказались забаррикадированными. Депутаты разошлись ранее.
Антивакцинаторы были агрессивно настроены и пообещали вернуться.
При сдерживании протестующих пострадало восемь полицейских.
До начала акции правоохранители задержали мужчина с газовым пистолетом.
Накануне тысячи жителей Германии вышли на протесты против антиковидных мер. В городе Баутцен в полицейских бросали камни и бутылки, пострадали три человека.
До этого в Париже антиковидный протест разогнали слезоточивым газом. Многочисленная акция прошла в Париже - там собрались несколько тысяч человек.