В Болгарии антивакцинаторы прорвали оцепление полиции у парламента

В парламент участникам протеста пробиться не удалось – входы были заблокированы. Пострадали восемь полицейских.

В столице Болгарии Софии тысячи человек протестовали против COVID-вакцинации и зеленых сертификатов. Участники протестов, прорвав оцепление полиции, пытались проникнуть в парламент. Об этом сообщает БНТ 1 Новини.

Входы в Национальное собрание оказались забаррикадированными. Депутаты разошлись ранее.

Антивакцинаторы были агрессивно настроены и пообещали вернуться.

При сдерживании протестующих пострадало восемь полицейских.

До начала акции правоохранители задержали мужчина с газовым пистолетом.

Накануне тысячи жителей Германии вышли на протесты против антиковидных мер. В городе Баутцен в полицейских бросали камни и бутылки, пострадали три человека.

До этого в Париже антиковидный протест разогнали слезоточивым газом. Многочисленная акция прошла в Париже - там собрались несколько тысяч человек.