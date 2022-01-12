РФ ждет ответ НАТО на предложения по безопасности

Состояние отношений НАТО и России влияет на безопасность всех государств - членов ОБСЕ, уверены в МИД РФ.

Россия рассчитывает на то, что НАТО примет ее предложения о гарантиях безопасности или даст разъяснения, почему они неприемлемы. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, пишет ТАСС.

"Мы рассчитываем на то, что страны НАТО представят свои соображения о том, как можно пойти по пути выполнения тех предложений, которые мы выдвинули, либо объяснят, почему они неприемлемы", - сказал он на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО.

По словам Грушко, состояние отношений НАТО и России прямо или косвенно влияет на безопасность всех государств - членов ОБСЕ.

"Ни мы, ни страны - члены НАТО не погружали процесс этих переговоров в ОБСЕ, хотя понятно, что само состояние отношений России и НАТО прямо или косвенно влияет на безопасность всех государств, которые мы относим к ареалу ОБСЕ, то есть от Атлантики до Лиссабона", - сказал замминистра иностранных дел.

При этом он подчеркнул, что все стороны должны четко понимать серьезность ситуации в сфере безопасности в Европе.

Также Грушко отметил, что российские представители призвали НАТО изложить на бумаге идеи о том, в каком направлении двигаться в вопросах безопасности.