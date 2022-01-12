Новые санкции против РФ: в Сенат США внесли законопроект

Санкции коснуться политического и военного руководства России, финансовых институтов, добывающей промышленности и компании Nord Stream 2.

В Сенат Соединенных Штатов внесли законопроект о новых санкциях против РФ, которые будут введены в случае вторжения России в Украину. Об этом сообщает пресс-служба сенатора США Джинн Шейхин.

Отмечается, что санкции коснуться политического и военного руководства России, финансовых институтов, добывающей промышленности и компании Nord Stream 2.

Документ подразумевает введение санкций в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, а также начальника Генерального штаба вооруженных сил и командующих различными видами вооруженных сил, включая воздушно-десантные и военно-морские силы.

Законопроект предлагает обнародовать публичный отчет об активах президента РФ Владимира Путина и его окружения. При этом он должен быть представлен "не позднее 180 дней после вступления в силу этого закона".

В отчет должны быть включены данные о принадлежащих Путину, его окружению и членам их семей (супруги, дети, родители, братья и сестры) активах, вкладах, банковских счетах, деловых интересах в самой РФ и за рубежом, а также соответствующая информация о бенефициарах такого бизнеса. Кроме того, отчет должен включать оценку ежегодного общего дохода Путина и членов его семьи за 2017-2021 года.

Кроме того, случае вторжения РФ в Украину будут введены против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБ.РФ, Российского фонда прямых инвестиций, Кредитного банка Москвы, Альфа-банка, Россельхозбанка, ФК Банк Открытие, Промсвязьбанка, Совкомбанка, Транскапиталбанка.

Также санкции могут быть введены в отношении поставщиков специализированных услуг по передаче финансовых сообщений, в частности, SWIFT.

Что касается СП-2, то законопроект поручает Белому дому пересмотреть свой предыдущий отказ от Nord Stream 2 в свете наращивания военного потенциала Кремля и агрессии в отношении Украины.

Кроме того, в случае военного вторжения РФ, США выделят дополнительную помощь Украине в размере 500 млн долларов. Также Украине предоставят 3 млн долларов на международную военную и образовательную подготовку.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россию ждут очень болезненные санкции.