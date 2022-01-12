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РФ требует от НАТО прекратить военное содействие Украине
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия прекратит эскалацию ситуации вокруг Украины, если НАТО прекратит военное содействие Киеву. Об этом сообщает ТАСС в среду, 12 января
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"Для того чтобы содействовать такой деэскалации, а она единственно возможна - если мы имеем в виду именно то, что мы имеем в виду, то страны НАТО должны прекратить всякое военное содействие Украине, прекратить поставки вооружений туда, отозвать инспекторов, инструкторов, офицеров и солдат, что, собственно, и предусмотрено соответствующими положениями минских договоренностей", - сказал Грушко.
"Мы понимаем, почему в НАТО не любят их вспоминать. Потому что вся задача состоит в том, чтобы позиционировать Россию в качестве стороны в конфликте. Вот и все. Это тоже часть политики, которая направлена на сдерживание России. Для сдерживания России необходима ее демонизация и приписывание ей каких-то враждебных планов или намерений по отношению к соседям", - утверждает замглавы МИД РФ.
Грушко утверждает, якобы Украину "необходимо вынудить" выполнять минские соглашения.
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"Будут минские соглашения выполнены - не будет никакой угрозы ни безопасности Украины, ни ее территориальной целостности", - утверждает российский дипломат.
Ранее о результатах заседания РФ и НАТО рассказал генсек Альянса Йенс Столтенберг. В частности, он сообщил, что России было отказано в требовании непринятия Украины в Альянс.