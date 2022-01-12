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В одном из городов Финляндии будет курсировать автобус без водителя

Беспилотный автобус двигается со скоростью 30 километров в час. В автобусе установлены лазерные радары.
В одном из городов Финляндии будет курсировать автобус без водителя

В Тампере (Финляндия) стартовали испытания беспилотных микроавтобусов. Об этом сообщает Yle.

Отмечается, что автобусы-работы компании Nysse будут перевозить пассажиров по маршруту длиной в три с половиной километра между несколькими районами города.

По словам Юсси Суомела из компании Sensible 4, в автобусе установлены лазерные радары. На экран выводится изображение необработанных данных, позволяющее лазерному радару видеть окружающую обстановку. Эта же система используется для определения местоположения транспортного средства. Беспилотный автобус двигается со скоростью 30 километров в час.

Он отметил, что будущее автоматизированных автобусов будет зависеть от их экономической эффективности.

Ранее сообщалось, что в Сеуле продемонстрировали летающее такси.

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