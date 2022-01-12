США ввели санкции против россиянина за связи с КНДР

Попавших под санкции россиянина и еще шестерых граждан Китая и КНДР считают "ответственными за закупку товаров для программ КНДР, связанных с оружием массового уничтожения".

США ввели санкции против российской компании Парсек и гражданина РФ за связи с Северной Кореей. В список внесены еще шесть граждан КНДР, которых подозревают в распространении оружия массового уничтожения, сообщает Минфин США.

"В соответствии с исполнительным указом 13382, Госдепартамент ввел санкции в отношении гражданина КНДР О Ен Хо, гражданина РФ Романа Анатольевича Аларя и российского юридического лица ООО Парсек за участие в деятельности или сделках, которые существенно способствовали распространению оружия массового уничтожения или средств его поставок КНДР", - говорится в заявлении.

Указ запрещает все транзакции и замораживают любые активы, которые подпадающие под санкции лица могут иметь в США.

Также под американские санкции попали четверо граждан Китая и два уроженца Северной Кореи, проживающие в Москве и Владивостоке, которых Вашингтон считает "ответственными за закупку товаров для программ КНДР, связанных с оружием массового уничтожения и баллистическими ракетами".

Также сообщалось, что в Сенат США внесли законопроект, включающий новые санкции против РФ. Документ подразумевает введение санкций в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, а также начальника Генштаба ВС и командующих различными видами вооруженных сил.

Ранее стало известно, что США могут запретить импорт ряда товаров в РФ - мобильных телефонов, ноутбуков, холодильников и стиральных машин.

