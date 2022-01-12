Наводнение в Бразилии: погибли 15 человек

Сильные ливни на юго-востоке Бразилии спровоцировали оползни и наводнения. Непогоду объясняют изменениями климата.

В штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии ливни спровоцировали оползни и наводнения. Об этом сообщает BBC News в среду, 12 января.

Жертвами тяжелых погодных условий стали как минимум 15 человек, среди которых дети. При этом более 28 тысяч жителей покинули свои дома, чтобы эвакуироваться в безопасное место.

В частности, в городе Хуатуба река вышла из берегов и затопила целые жилые кварталы. Теперь 36 дамб в штате находятся в состоянии чрезвычайного положения.

В свою очередь ученые объясняют дождливую погоду в регионе изменениями климата.

Ранее сообщалось, что в бразильском штате Минас-Жерайс в субботу, 8 января, часть скалы обрушилась на три туристических катера в каньоне неподалеку от города Капитолиу.