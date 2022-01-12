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Президент Азербайджана сообщил о гибели армянских военных на границе
Был убит азербайджанский военнослужащий. В ответ военные силы Азербайджана предприняли решительные действия.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что 11 января на границе с Арменией азербайджанские военные ответным огнем уничтожили от 6 до 8 армянских военных. Об этом сообщат Интерфакс.
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По словам Алиева, был убит азербайджанский военнослужащий. В ответ военные силы Азербайджана предприняли решительные действия.
"В результате, по данным, которые я получил от министра обороны, от 6 до 8 военнослужащих вражеской стороны были уничтожены, многие ранены", - отметил президент.
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