Стоимость нефти Brent превысила $85 за баррель

Последний раз стоимость нефти Brent превышала 85 долларов за баррель 10 ноября прошлого года.

На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года выросла на 1,64% и достигла $85,09 за баррель. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что последний раз стоимость Brent превышала $85 за баррель 10 ноября прошлого года.

По состоянию на вечер 12 января нефть марки Brent торговалась на уровне $85,03 за баррель (+1,56%).

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI выросла на 2,11%, до $82,93 за баррель.

Ранее сообщалось, что Цена нефти Brent превысила $80 впервые с ноября.