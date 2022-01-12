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Глава ВОЗ предложил испытывать COVID-препараты на беременных
Лекарства и вакцины от коронавируса следует также испытывать на беременных, поскольку эта категория населения после заражения попадает в группу повышенного риска. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в среду, 12 января.
"Жизненно важно, чтобы беременные женщины во всех странах имели доступ к вакцинам для защиты своей жизни и жизни своих детей. Мы также призываем включать беременных женщин в клинические испытания новых средств лечения и вакцин", - сказал он.
При этом Гебрейесус отметил, что случаи передачи вируса ребенку в утробе матери или во время рождения крайне редки, а в грудном молоке не выявлялось активных частиц вируса.
В связи с этим руководитель ВОЗ призвал не разделять инфицированных COVID-19 женщин с их новорожденными детьми. "Это может навредить здоровью и благополучию детей в критически важные первые дни после рождения", - подчеркнул он.
Напомним, на этой неделе правительство Великобритании обратилось к беременным женщинам с призывом пройти курс вакцинации от коронавируса.