Госдеп: РФ предстоит сделать серьезный выбор

В Вашингтоне прокомментировали заседание Россия-НАТО и требование Москвы гарантий нерасширения Альянса.

В Госдепартаменте США рассказали о результатах переговоров с Россией по линии НАТО / commons.wikimedia.org

После переговоров России с США и НАТО Москве необходимо сделать выбор: идти дальше путем дипломатии либо перейти к конфронтации, что повлечет серьезные последствия. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в среду, 12 января.

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"Задача, поставленная сегодня перед российской делегацией, - ответить на то, что они услышали от Соединенных Штатов, от НАТО, от наших европейских союзников и партнеров, ослабить напряженность, чтобы выбрать путь дипломатии и продолжить честный диалог", - сказал он.

Прайс отметил, что Штаты и их партнеры едины в позиции относительно некоторых требований Москвы. В частности, о нерасширении НАТО на восток.

"Вместе Соединенные Штаты и наши союзники по НАТО ясно дали понять, что мы не позволим никому захлопнуть так называемую политику открытых дверей НАТО, которая всегда была центральной в Альянсе с момента его основания", - заявил дипломат.

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Он добавил, что в Вашингтоне проанализируют все недавние переговоры с Москвой по безопасности, после чего будет выработан план дальнейших действий. Однако, подчеркнул Прайс, многое зависит от шагов российских властей.

"Именно России предстоит сделать серьезный выбор: деэскалация и дипломатия, что, конечно, остается нашим предпочтительным курсом, либо конфронтация и последствия", - уточнил представитель Госдепа.

Наконец, Прайс выразил надежду, что в ближайшие дни дипломатические контакты с Россией продолжатся при условии отвода войск РФ от украинской границы.

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"Если сохранится статус-кво (относительно Украины - ред.), мы продолжим дипломатические контакты и диалог с Россией. Но мы четко понимаем, что дипломатия и диалог могут принести результаты только в том случае, если они будут проходить в условиях деэскалации ситуации вокруг Украины", - сказал Прайс.