Восемь стран лишились права голоса в ГА ООН

По Уставу ООН, страны-члены теряют право голоса, когда их задолженность превышает двухгодичную сумму взносов.

Иран, Венесуэла и Судан задолжали более 18 млн дол., около 40 млн и почти 300 тыс. дол. соответственно / Анадолу

Ряд государств-членов Генассамблеи ООН потеряли право голоса, поскольку задолжали свои взносы в бюджет организации. Об этом в среду, 12 января, пишет Mehr News Agency.

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Так, речь идет о таких странах, как Иран, Судан, Венесуэла, Антигуа, Барбуда, Конго, Гвинея, Папуа Новая Гвинея.

Крупнейшие из них - Иран, Венесуэла и Судан - задолжали ГА более 18 миллионов долларов, около 40 миллионов и почти 300 тысяч долларов соответственно.

Как известно, по Уставу ООН, страны-члены теряют право голоса, когда их задолженность превышает сумму взносов, причитающихся с них за два полных предыдущих года. Однако это условие не касается тех государств, у которых задолженность возникла по не зависящим от них причинам.