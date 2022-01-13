Британский хирург выжигал свои инициалы на печени пациентов

Спустя почти девять лет Служба трибунала врачей-практиков Британии лишила Саймона Бремхолла возможности заниматься врачебной деятельностью.

В Великобритании врач-трансплантолог Саймон Бремхолл с помощью лазера подписался на печени двух своих пациентов во время операции. Об этом сообщило издание Daily Mail.

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По имеющейся информации, это произошло в 2013 году, когда 57-летний хирург работал в больнице королевы Елизаветы в Бирмингеме.

Так, врач применял аргоновый резектор (аппарат, предназначенный для остановки кровотечения во время операций на печени), чтобы вывести свои инициалы высотой около четырех сантиметров на органах пациентов.

Действия Бремхолла заметил коллега, который сообщил об увиденном. В результате медик уволился из медучреждения, а спустя пят лет суд оштрафовал его за содеянное на 10 тысяч фунтов стерлингов.

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В 2020 году решением суда хирург был отстранен от работы, однако через пять месяцев он выиграл апелляцию по этому делу. И только два дня назад, 11 января, Служба трибунала врачей-практиков (MPTS) приняла решение окончательно вычеркнуть Бремхолла из медицинского реестра и навсегда запретила ему заниматься врачебной деятельностью.

Как указано, действия врача не нанесли ущерба здоровью пациентов, однако трибунал расценил такое поведение как "профессиональное высокомерие".

"Физическое насилие над двумя уязвимыми пациентами, которые находятся в бессознательном состоянии в клинических условиях, серьезно подрывает доверие пациентов и общества к медицинской профессии. А также неизбежно наносит дурную славу профессии в целом",- цитирует издание решение MPTS.

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Напомним, в Пакистане бывший охранник больницы выдал себя за хирурга и сделал операцию 80-летней пациентке, чтобы заработать деньги. Женщина умерла.