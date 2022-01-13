В США произошел разлив 1,1 млн литров дизтоплива

В результате погибло 2300 рыб и более 100 других животных, в том числе 39 змей, 32 птицы, несколько угрей и голубой краб.

Недалеко от американского города Новый Орлеан, штат Луизиана, произошла авария на корродированном трубопроводе Meraux Pipeline. В результате разлилось более 1,1 миллиона дизельного топлива, информирует в ночь на четверг, 13 января, Associated Press.

Отмечается, что происшествие обернулось экологической катастрофой - топливо вылилось в два искусственных пруда, в которых погибли сотни рыб, птиц и других животных.

"В результате разлива погибло 2300 рыб и более 100 других животных, в том числе 39 змей, 32 птицы, несколько угрей и голубой краб", - уточнили в Департаменте дикой природы и рыболовства региона.

Кроме того, еще 72 аллигатора, 23 птицы, 20 змей и 12 черепах были отловлены и отправлены на лечение.

Как сообщается, в месте прорыва трубы, которой 42 года, более года назад была выявлена коррозия. Однако еще одна проверка якобы показала, что коррозия не очень сильна, и ремонт был отложен.

Линия уже отремонтирована, она возобновила работу в прошлую субботу. Кроме того, компания-владелец провела работу по сбору топлива в водоемах.

"Было собрано около 1,2 миллиона литров дизельного топлива - эта цифра включает как разлитое топливо, так и дизельное топливо, оставшееся внутри трубопровода после аварии", - сообщили в компании.

Напомним, в ноябре во время грузовых работ на причале №12 Николаевского морского порта был зафиксирован аварийный разлив растительного масла. В результате очистили около 3 тыс. м кв. акватории.