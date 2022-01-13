Аэропорт Алматы принял первый международный рейс

Самолет авиакомпании Эйр Астана прилетел в Алматы из Антальи. Запланирован ряд других рейсов.

Первый международный рейс прибыл в аэропорт Алматы после возобновления его работы. Об этом в четверг, 13 января, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации в правительстве Казахстана.

Отмечается, что посадку в Алматы совершил самолет из города Анталья.

"После возобновления работы в аэропорт Алма-Аты прибыл первый международный рейс по направлению Анталья - Алмата авиакомпании Эйр Астана", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, 13 января в аэропорту Алма-Аты запланировано выполнение международных рейсов по маршрутам Коломбо - Алма-Ата авиакомпании Air Astana и Алма-Ата - Сеул авиакомпании Asiana Airlines.

Напомним, 8 января аэропорт Алматы закрыли на неопределенное время из-за протестов.

Накануне сообщалось, что в Казахстане в нескольких регионах отменяется режим ЧП.