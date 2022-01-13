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В Польше пьяный украинец на самокате устроил ДТП

Мужчина на скорости протаранил авто. Пьяная поездка на электросамокате ему обошлась в крупный штраф.
В Польше пьяный украинец на самокате устроил ДТП

В польском городе Щецин 32-летний украинец совершил ДТП. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он решил покататься на электросамокате, но не справился с управлением. Об этом информирует RMF.

Отмечается, что пьяный водитель электросамоката на скорости врезался в легковушку. Впоследствии в его крови обнаружили 1,5 промилле алкоголя. Мужчину обязали заплатить два штрафа:

  • за управление самокатом в состоянии алкогольного опьянения - 2500 злотых (17 158 грн);
  • за совершение ДТП - 1020 злотых (7000 грн).

Ранее сообщалось, что в Киеве остановили ветку метро из-за самоката. Во время ожидания поезда пассажиры уронили детский самокат.

 

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