В Польше пьяный украинец на самокате устроил ДТП

Мужчина на скорости протаранил авто. Пьяная поездка на электросамокате ему обошлась в крупный штраф.

В польском городе Щецин 32-летний украинец совершил ДТП. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он решил покататься на электросамокате, но не справился с управлением. Об этом информирует RMF.

Отмечается, что пьяный водитель электросамоката на скорости врезался в легковушку. Впоследствии в его крови обнаружили 1,5 промилле алкоголя. Мужчину обязали заплатить два штрафа:

за управление самокатом в состоянии алкогольного опьянения - 2500 злотых (17 158 грн);

за совершение ДТП - 1020 злотых (7000 грн).

Ранее сообщалось, что в Киеве остановили ветку метро из-за самоката. Во время ожидания поезда пассажиры уронили детский самокат.