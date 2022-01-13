В Израиле начнут вакцинировать младенцев

Детям старше шести месяцев планируют вводить три мини дозы вакцины Pfizer. Сейчас эта схема проходит испытание.

В Израиле с апреля начнут вакцинировать младенцев от шести месяцев, сейчас проводят соответствующие испытания. Об этом сообщает The Times of Israel.

"Сейчас в Израиле вакцины доступны всем возрастом от пяти лет. Я считаю, что до апреля вакцинация будет расширена на возраст от шести месяцев", - сказал директор по международным отношениям Министерства здравоохранения Ашер Шалмон журналистам.

В настоящее время компания Pfizer проводит клинические испытания, чтобы снизить возраст, разрешенный к применению вакцины, с пяти лет до шести месяцев. В прошлом месяце она сообщила, что во время испытаний на детях от шести месяцев до пяти лет вакцина "продемонстрировала благоприятный профиль безопасности".

Сейчас компания испытывает схему введения трех мини доз для детей до 5 лет, после того, как выяснилось, что введение двух обычных доз вызывает сильную реакцию у детей до двух лет.

Напомним, в Польше в декабре стартовала COVID-вакцинация детей 5-11 лет.