Швеция обвинила Россию в подорожании газа в ЕС

По мнению шведских министров, действия РФ оказали влияние на ценовую ситуацию

Одной из причин, по которой европейцы столкнулись с резким ростом цен на энергию, стали действия России на европейском энергетическом рынке. Об этом заявил министр энергетики Швеции Хашаяр Фарманбар, пишет Bloomberg.

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"Шведские потребители не должны настолько страдать из-за, среди прочего, российского поведения на европейском рынке энергетики", - заявил министр, комментируя ситуацию на энергетическом рынке своей страны.

Издание пишет, что шведское правительство выделило 664 млн долларов на субсидии шведам, которые столкнулись с резким повышением тарифов на энергию.

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По мнению министра Фарманбара, действия России в сфере поставок газа в Европу нынешней зимой стали "серьезным фактором", который оказал влияние на цены.

Напомним, ранее Bloomberg писала, что Европа может остаться без газа еще до весны. Ситуация на газовом рынке ЕС критическая и без признаков улучшения.

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