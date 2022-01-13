Россия отвергла причастность к беспорядкам в Казахстане

В Москве отрицают, что Россия устроила беспорядки, чтобы иметь повод для ввода войск

Заявления о причастности России к организации беспорядков в Казахстане являются "конспирологической теорией". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским СМИ.

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"Есть много сейчас конспирологических теорий. Одна часть этих теоретиков, что все это устроено Западом, чтобы ослабить наши позиции перед переговорами в Женеве и Брюсселе. Другие обвиняют нас в том, что мы это спровоцировали, чтобы ворваться в Казахстан и взять его под свой контроль. Это все от лукавого", - заявил он.

По словам главы российской дипломатии, ситуация, сложившая в Казахстане, не имеет к России никакого отношения. Лавров также заверил, что казахские власти в настоящее время расследуют все обстоятельства случившегося и в будущем огласят результаты.

Напомним, президент Казахстана заявил о выводе миссии миротворцев ОДКБ в стране. По его словам, поэтапный вывод войск начнётся с 13 января и займёт не более десяти дней.

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