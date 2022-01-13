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В Беларуси погибли более 20 зубров, провалившись под лед

Стадо зубров численностью не менее 100 особей шло через замерзшую реку. Часть из них провалились под лед.
В Беларуси погибли более 20 зубров, провалившись под лед

В Свислочском районе Гродненской области (Беларусь) 21 зубр провалился под лед в акватории пруда на реке Медянка. Животные погибли. Об этом сообщает zerkalo.io.

Кроме того, на берегу реки был обнаружен молодой зубр, которого загрызли хищники.

Отмечается, что стадо зубров численностью не менее 100 особей шло через замерзшую реку. Часть из них провалились под лед.

Все погибшие животные извлечены из воды.

Ранее сообщалось, что на Алтае неизвестные расстреляли табун лошадей.

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