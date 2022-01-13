В ООН призвали Россию и США к деэскалации

Нужно найти путь к деэскалации напряженности, так как обострение ситуации стало бы "катастрофой для Европы и всего мира", заявили в ООН.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал критически важным диалог Запада с Россией. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 12 января.

"Конечно, все обеспокоены нынешней эскалацией напряженности. Диалог критически важен для снижения напряженности и избежания той или иной конфронтации", - сказал Гутерриш.

По его словам, обострение ситуации стало бы "катастрофой для Европы и всего мира". В процессе диалога "нужно найти путь к деэскалации напряженности", резюмировал глава ООН.

Напомним, что ранее США заявили об эскалации в отношениях с РФ. Мир столкнулся с кризисом европейской безопасности, а "риторика стала довольно резкой", заявили в США.