Швеция усиливает патрулирование острова Готланд из-за напряженности с РФ

Шведские вооруженные силы назвали патрулирование стратегического острова "корректировкой на случай непредвиденных обстоятельств".

Военные Швеции заявили об активизации своей деятельности на острове Готланд в Балтийском море на фоне обострения напряженности в отношениях между НАТО и Россией. Об этом сообщает Reuters.

"С сегодняшнего дня у нас будут постоянно дежурить патрули на улицах Висбю и в других местах... Важно показать и готландцам, и нашим противникам, что мы готовы к активной защите, и можем адаптироваться к ситуации", - заявил пресс-секретарь готландского полка Томас Ангшаммар.

Вооруженные силы Швеции характеризуют эти действия, как "корректировку на случай непредвиденных обстоятельств".

Самый большой шведский остров Готланд имеет стратегическое значение. Он расположен примерно в 300 километрах от российского Калининграда, где находится штаб-квартира Балтийского флота РФ.

Напомним, что США поддержали вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Разговоры о возможности присоединения этих двух стран к НАТО активизировались в последние недели на фоне споров между РФ и Западом по поводу концентрации около границ с Украиной российских сил. Кремль в этом видит угрозу. Однако, как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, НАТО быстро примет Швецию и Финляндию при их желании.