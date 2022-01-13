Байден объявил новые меры по борьбе с COVID

Власти США вдвое увеличат количество COVID-тестов, которые будут бесплатно распространяться среди американцев.

Президент США Джо Байден анонсировал новые меры борьбы со вспышкой коронавируса на фоне распространения штамма Омикрон. Об этом сообщает AP News в четверг, 13 января.

Байден поручил правительству закупить еще 500 млн COVID-тестов и столько же наборов для взятия анализа на коронавирус.

Также будут закуплены и бесплатно розданы американцам защитные маски №95.

К борьбе с коронавирусом в США дополнительно привлекут тысячу военных медиков для ликвидации нехватки персонала в больницах. Они приступят к работе уже со следующей недели.

Ранее в ВОЗ заявили, что COVID становится эндемическим заболеванием. Коронавирус часто мутирует, поэтому предсказывать развитие пандемии сложно, заявили в ВОЗ.

Также сообщалось, что в 36 странах мира вакцинировано менее 10% населения. При этом в странах наблюдается всплеск инфицирования. Он вызван штаммом Омикрон, который быстро вытесняет штамм Дельта.

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