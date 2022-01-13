Принц без титула. Насильник в королевской семье

Королева Елизавета II лишила своего принца Эндрю воинских титулов и королевских обязанностей по патронажу.

В британской королевской семье большой скандал. Принца Эндрю обвиняют в сексуальном насилии в США. Претензии против герцога Йоркского выдвинула американка Вирджиния Джуффре. Принц Эндрю последовательно отвергает все обвинения в свой адрес и утверждает, что не знаком с женщиной. Но королевская семья сделала первый шаг.

Читайте также: Елизавета II лишила принца Эндрю всех титулов

Сохранить лицо

"С согласия и одобрения королевы герцог Йоркский слагает с себя воинские титулы и королевские попечительские обязанности", - говорится в заявлении дворца. Защищать себя в суде Эндрю будеткак частное лицо.

Некоторое время назад британские СМИ сообщали, что при дворе обсуждали, как защитить монархию и репутацию королевы в случае проигрыша герцога Йоркского в суде. "Его невозможно заставить уйти в отставку, как обычного человека, но можно попросить отказаться на время от титула", - цитировала газета Times своего источника.

По данным издания, в случае неблагоприятного для принца исхода дела его могли отправить в некую "внутреннюю ссылку".

"Он не может уехать за границу из-за риска экстрадиции, поэтому потребуется какой-то вариант внутренней ссылки. Ему также придется сократить жилищные расходы", - говорил источник Times.

Дело Эпштейна

В судебных документах Вирджиния Джуффре указала, что была жертвой сексуальных домогательств ныне покойного миллиардера-финансиста Джеффри Эпштейна.

Часть обвинений состоит в том, что, по ее словам, Эпштейн одалживал ее другим влиятельным мужчинам, в том чисое и принцу Эндрю.

Джуффре утверждает, что подверглась сексуальному насилию со стороны принца Эндрю в возрасте 17 лет. Но герцог Йоркский отвергает настаивает, что не знаком с Вирджинией. Совместную фотографию 2001 года он называет подделкой.

BBC Принц Эндрю и Вирджиния Джуффре в 2001 году

Адвокаты Эндрю, в свою очередь, настаивали на том, что по судебному соглашению 2009 года, Джуффре, получившая от Эпштейна отступные, обязалась ни с кем не судиться по связанному с миллиардером делу.

Читайте также: Елизавета II полностью отказалась от алкоголя

В своем иске женщина не называла сумму возможной компенсации и не требовала привлечь принца к ответственности, оставив решение об этом на усмотрение суда. При этом она утверждает, что перенесла "значительный эмоциональный и психологический стресс" в результате трех сексуальных посягательств