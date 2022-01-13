Месть мультиком. Иран угрожает Трампу

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал на своем официальном сайте анимационный видеоролик, который изображает убийство бывшего президента США Дональда Трампа.

В начале января 2020 года в Багдаде по приказу тогдашнего президента Дональда Трампа убили иранского генерала, командующего спецподразделения Корпуса стражей исламской революции Кудс Касема Сулеймани. После этого напряженность в отношениях между Ираном и США достигла своего пика. Иран до сих пор не может забыть это убийство и продолжает угрожать Дональду Трампу местью.

Ролик с планом

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи опубликовал на своем своем официальном сайте видео с планом убийства Трампа.

По сценарию, Иран мстит за убийство Сулеймани с помощью беспилотника. На территорию резиденции Трампа Мар-а-Лаго проникает иранский робот. Он указывает цель, по которой бьет стелс-БПЛА. Кино да и только, но сигнал многозначительный.

Это не первый случай, когда Хаменаи творчески пугает Трампа. 22 января 2021 года Али Хаменеи опубликовал в Twitter фото игрока в гольф, похожего на бывшего президента США Дональда Трампа, с клятвой отомстить за убийство генерала Касема Сулеймани. Позже пост был удален.

Официальные заявления

Президент Ирана Ибрагим Раиси ролик на размещал, но заявил, что Трамп должен предстать перед судом в связи с убийством высокопоставленного Сулеймани. По словам иранского лидера, если Трампа не будут судить, его будет ждать месть. "Если справедливость не победит, то будет возмездие со стороны иранского народа", — пригрозил он во время мероприятий, приуроченных ко второй годовщине смерти Сулеймани. Кроме экспрезидента США Раиси хотел бы видеть на скамье подсудимых бывшего госсекретаря Майка Помпео и некоторых других чиновников.

В своей речи президент Ирана назвал Трампа "главным преступником и убийцей".

Еще Тегеран ввел санкции против 51 гражданина США, принимавшего участие в операции против Сулеймани. В список санкций, в частности, попали председатель комитета начальников штабов США Марк Милли и экс-советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Ответ США

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран ждут серьёзные последствия, если он посягнёт на граждан Соединенных Штатов

Салливан отметил, что Тегеран ввел санкции “в то время, когда подконтрольные Ирану силы продолжают нападения на американских военных на Ближнем Востоке, а иранские должностные лица угрожают осуществить террористические операции в США и других странах. Не сомневайтесь, что США защитят своих граждан и обеспечат их безопасность", - подчеркнул советник президента Байдена.

Салливан признает, что в Белом доме существуют разногласия относительно подходов к развитию отношений с Ираном. “У нас есть разногласия по вопросам политики в отношении Ирана”, — говорится в заявлении.

В то же время Салливан подчеркнул жесткость американской позиции в отношении Ирана. “Мы будем работать с нашими союзниками и партнёрами, чтобы сдерживать любые совершаемые Ираном атаки и реагировать на них. Если Иран посягнёт на кого-либо из наших граждан, включая названных вчера лиц, то столкнётся с серьёзными последствиями”, — говорится в заявлении.