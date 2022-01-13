Зеленский и Джонсон обсудили ситуацию на границе Украины

Президент вновь поблагодарив премьер-министра Великобритании за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Они обсудили возможные шаги по деэскалации на украинско-российкой границе. Об этом в четверг, 13 января, сказано в Twitter Зеленского.

"Провел плодотворный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили ситуацию безопасности и вокруг Украины", - написал Зеленский.

Глава государства добавил, что в ходе беседы обсуждались возможные шаги по деэскалации на границе Украины.

"Прилагаем общие усилия для достижения мира", - отметил Зеленский.

Напомним, разведка США не пришла к мнению, что Россия решилась на военные действия против Украины.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена в конце прошлого года, не афишируя, предоставила Украине дополнительную военную помощь в размере 200 миллионов долларов.