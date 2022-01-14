В мире более 315 млн случаев заболевания COVID-19

Наибольшее число случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Соединенных Штатах.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире выросло достигнув 315 345 967 человек, увеличившись за 24 часа на 2 975 094. Об этом в четверг, 13 января, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, с начала пандемии в мире от осложнений при COVID-19 умерли по меньшей мере 5 510 174 человека. За сутки по указанной причине скончались 8904 пациента.

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 62 126 362. Далее следуют Индия (36 317 927), Бразилия (22 629 40), Великобритания (14 862 142) и Франция (12 604 364). Летальных исходов больше всего в США - 836 482, вторую строчку занимает Бразилия (620 238), третью - Индия (485 035). Далее следуют Россия (319 172) и Мексика (300 574).

Антирекорд за все время пандемии был зарегистрирован 12 января, когда в течение 24 часов было выявлено 3 395 785 случаев заражения. Отметка 300 млн была пройдена 8 января, 250 млн - 9 ноября, а 200 млн - 5 августа.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Напомним, президент США Джо Байден анонсировал новые меры борьбы со вспышкой коронавируса на фоне распространения штамма Омикрон.