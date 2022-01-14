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В США "разберутся", в случае размещения войск РФ в Латинской Америке

Россия не исключает, что нею могут быть реализованы "мероприятия по линии российского военно-морского флота".
В США "разберутся", в случае размещения войск РФ в Латинской Америке
США решительно отреагируют на попытку России разместить силы в Латинской Америке, - Салливан / EPA / UPG

Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал России жесткий ответ в случае, если Россия разместит войска в Латинской Америке. Об этом в четверг, 13 января, он заявил на брифинге в Белом доме. 

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"Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберемся с этим решительным образом", - сказал он.

Салливан отметил, что эта тема не обсуждалась на прошедших переговорах по предложенным Россией гарантиям безопасности.

В четверг, 13 января, замглавы МИД Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI допустил размещение войск России на Кубе или в Венесуэле. По его словам, решение зависит от "действий американских коллег".

 

 

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