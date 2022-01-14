- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
В США "разберутся", в случае размещения войск РФ в Латинской Америке
Россия не исключает, что нею могут быть реализованы "мероприятия по линии российского военно-морского флота".
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал России жесткий ответ в случае, если Россия разместит войска в Латинской Америке. Об этом в четверг, 13 января, он заявил на брифинге в Белом доме.
Читайте также: Задержанные в Минске ехали в Латинскую Америку - консул РФ
"Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберемся с этим решительным образом", - сказал он.
Салливан отметил, что эта тема не обсуждалась на прошедших переговорах по предложенным Россией гарантиям безопасности.
В четверг, 13 января, замглавы МИД Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI допустил размещение войск России на Кубе или в Венесуэле. По его словам, решение зависит от "действий американских коллег".
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: