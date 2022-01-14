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Власти Греции продлили COVID-ограничения

Решение было принято после рекомендации группы медицинских экспертов, консультирующих правительство.
Власти Греции продлили COVID-ограничения

Министерство здравоохранения Греции объявило, что продлит действующие ограничения, введенные для прекращения волны заражения коронавирусом, на неделю, до 23 января. Об этом, в четверг, 13 января, пишет Ekathimerini.

Ныне действующие мероприятия были объявлены в конце декабря и введены 3 января. Они включают закрытие в полночь всех развлекательных заведений и ограничение количества посетителей за столом до максимум шести человек.

Половина работников в государственном и общественном секторах вынуждена будет работать на дому, а посетителям в супермаркетах и ​​общественном транспорте придется носить маски повышенной защиты (KN95/FFP2) или двойные маски.

Срок действия ограничений истекает 16 января, однако был продлен до 23 января.

По данным сайта Worldometer, в Греции с начала пандемии зафиксировали 1 592 460 случаев COVID-19, из них - 21,6 тыс. летальных. Выздоровели 1,18 млн больных.

Напомним, ранее ученые заявили, что соединения конопли могут блокировать проникновение вируса SARS-CoV-2 в клетки человека. 

 

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