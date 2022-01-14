Власти Греции продлили COVID-ограничения

Решение было принято после рекомендации группы медицинских экспертов, консультирующих правительство.

Министерство здравоохранения Греции объявило, что продлит действующие ограничения, введенные для прекращения волны заражения коронавирусом, на неделю, до 23 января. Об этом, в четверг, 13 января, пишет Ekathimerini.

Ныне действующие мероприятия были объявлены в конце декабря и введены 3 января. Они включают закрытие в полночь всех развлекательных заведений и ограничение количества посетителей за столом до максимум шести человек.

Половина работников в государственном и общественном секторах вынуждена будет работать на дому, а посетителям в супермаркетах и ​​общественном транспорте придется носить маски повышенной защиты (KN95/FFP2) или двойные маски.

Срок действия ограничений истекает 16 января, однако был продлен до 23 января.

По данным сайта Worldometer, в Греции с начала пандемии зафиксировали 1 592 460 случаев COVID-19, из них - 21,6 тыс. летальных. Выздоровели 1,18 млн больных.

Напомним, ранее ученые заявили, что соединения конопли могут блокировать проникновение вируса SARS-CoV-2 в клетки человека.