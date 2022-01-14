В Венгрии разрешили делать четвертую прививку от COVID-19

В стране ожидают резкого увеличения случаев коронавирусной инфекции из-за штамма Омикрон.

Опасаясь вспышки нового штамма коронавируса, правительство Венгрии разрешило делать четвертую привику от коронавируса. Об этом в четверг, 13 января, сообщает агентство Reuters со ссылкой на руководителя аппарата премьер-министра Виктора Орбана Гергея Гуляша.

"Четвертую прививку от COVID-19 может сделать любой после консультации с врачом, постановление об этом будет опубликовано на этой неделе", - отметил он.

В Венгрии ожидают значительный рост количества случаев заражения из-за Омикрона, передает агентство.

Кроме того, венгерское правительство сократило с 10 до 7 дней срок карантина. Гуляш также сообщил, что люди могут выходить из него даже через 5 дней, если получат отрицательный результат теста.

Эксперты предупредили, что повторные вакцинации от коронавируса могут негативно повлиять на иммунную систему человека.

Также Korrespondent.net писал, что украинцам откажут в бустерной дозе COVID-вакцины в одном случае. Оптимальный срок введения дозы бустера - от шести до девяти месяцев.