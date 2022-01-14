Полиция не будет расследовать вечеринку Джонсона во время локдауна

В лондонской полиции заявили, что осведомлены о предполагаемом нарушении карантинных правил на Даунинг-стрит и в Департаменте образования.

Полиция Лондона не будет расследовать проведение вечеринки с участием премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Даунинг-стрит во время локдауна. Об этом в четверг, 13 января, сообщает Business Insider.

"В соответствии с политикой столичной полиции ее сотрудники, как правило, не расследуют нарушения антиковидного законодательства, о которых стало известно спустя долгое время после того, как они произошли", - указано в сообщении.

В лондонской полиции уточнили, что расследование может быть начато, если будут обнаружены существенные доказательства.

В полиции также отметили, что Кабинет министров проводит внутреннее расследование проведения этих вечеринок, чтобы выяснить, являлись ли эти нарушения уголовным преступлением, прежде чем передать правоохранителям.

Напомним, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обвинили в нарушении правил карантина.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Новой Зеландии подал в отставку из-за нарушений карантина. Дэвид Кларк дважды нарушил режим самоизоляции: во время велосипедной прогулки и пикника на пляже.