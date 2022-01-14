Об отравлении Навального сняли фильм

Документальный фильм уже готов, но точная дата премьеры ленты пока не известна, сказал Навальный.

Американский телеканал СNN и стриминговый сервис HBO Max сняли фильм об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, о его лечении и возвращении в Россию. Об этом в четверг, 13 январясам сообщил в Instagram политик, а детали пишет издание Deadline.

Режиссер картины - канадский документалист Дэниел Роэр. Он назвал этот фильм "историей одного человека и его борьбы с авторитарным режимом".

Фильм покажут на HBO Max. Дата выхода ленты пока неизвестна.

Сам Навальный написал, что "вот-вот".

Навальный рассказал, что съемки фильма держали в секрете. Политик отметил, что снимали каждый день - от процесса лечения восстановления после отравления до задержания в аэропорту Шереметьево в 2021 году.

Алексей Навальный в начале февраля был приговорен в Москве к лишению свободы по обвинению в многократном нарушении требований условного срока наказания по делу Ив Роше. Евросоюз считает эти обвинения необоснованными, поскольку Навальный после отравления в России ядом из группы Новичок на протяжении многих месяцев лечился в Германии и не имел возможности отмечаться в полиции.

Европейский суд по правам человека постановил освободить Навального, однако Россия проигнорировала это решение.

Напомним, власти ФРГ обвинили Москву в причастности к имевшему место отравлению. Выводы немецких специалистов подтвердила ОЗХО. Россия свою причастность к отравлению Навального отрицает.