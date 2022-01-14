Мужчина заявил, что его пенис стал меньшим после коронавируса

По словам врачей, уменьшение полового члена после COVID-19 - это последствие эректильной дисфункции

В США 30-летний мужчина, пожелавший остаться анонимом, пожаловался, что после перенесенного коронавируса у него уменьшился половой орган. По его словам, пенис утратил четыре сантиметра. Об этом в четверг, 13 января, пишет The Sun.

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"Я гетеросексуальный мужчина. В июле прошлого года я заразился коронавирусом и был очень болен. Когда я вышел из больницы, у меня были проблемы с эректильной дисфункцией. Постепенно дела улучшились с некоторой медицинской помощью, однако, кажется, осталась одна проблема.

Мой пенис уменьшился. До того как я заболел, он был больше среднего, не огромным, но определенно больше, чем обычно. Теперь я потерял около 4 сантиметров, он стал явно меньше среднего", - рассказал мужчина.

Врачи считают, что такое действительно могло произойти. Среди основных причин специалисты указали рубцевание ткани в период эректильной дисфункции и нарушение кровотока из-за проникновения инфекции в клетки сосудов полового органа.

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К слову, проблем с эрекцией у американца больше не наблюдается.

Напомним, ранее ученые заявили, что соединения конопли могут блокировать проникновение вируса SARS-CoV-2 в клетки человека.