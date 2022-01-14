Португалия проверит законность выдачи паспорта Абрамовичу

Такое расследование является стандартной процедурой, когда поступают сведения о "каком-либо возможном нарушении".

Власти Португалии начали расследование законности выдачи национального паспорта российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Как заявили в Минюсте страны, такая проверка является стандартной процедурой, когда поступают сведения о "каком-либо возможном нарушении". Об этом в четверг, 13 января, сообщает португальская радиостанция Renascença.

Расследование проводит Институт регистраций и нотариата (IRN).

В свою очередь, представитель Абрамовича заявила агентству, что миллиардер и его сотрудники "приветствуют любую проверку, так как она продемонстрирует, что гражданство было получено в соответствии с правилами".

О том, что Роман Абрамович оказался гражданином Португалии, в декабре сообщала местная газета Publico. По информации источника издания, 55-летний предприниматель получил паспорт страны в апреле 2021 года как потомок евреев-сефардов. По данным источника, Абрамович много лет изучал историю своей семьи и выяснил, что его предки приехали из Португалии, прежде чем были изгнаны и оказались в Гамбурге.

Закон о натурализации потомков сефардских евреев и евреев конверсо был принят в Португалии в 2015 году. Renascença пишет, что в 2020 году по этому закону было вынесено почти 21 тыс. положительных решений и лишь 163 человека получили отказ в гражданстве.

Напомним, министерство внутренних дел Израиля подтвердило, что российский олигарх Роман Абрамович иммигрирует в Израиль.