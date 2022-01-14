Украинская диаспора стала наибольшей в Чехии

В республике 4,7% населения составляют иностранцы. При этом на граждан Украины приходится 1,4%.

Украинцы стали наибольшей иностранной общиной из всех, проживающих в Чешской Республике. Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг, 13 января, Чешским статистическим управлением данные переписи населения, проведенной весной прошлого года.

Отмечается, что общая численность населения страны достигала в 2021 году 10 524 167 человек. Из них иностранцы составляли 4,7%.

Наиболее многочисленной группой среди иностранцев являются граждане Украины (1,4%), далее следуют граждане Словакии (0,9%) и Вьетнама (0,5%). Резиденты с иностранным гражданством из стран ЕС составляли 1,5% населения, а за пределами ЕС – 3,2%. Средний возраст жителя республики составлял 42,7 года.

С момента предыдущей переписи, в 2011 году, население страны увеличилось на 87,6 тыс. человек. Перепись, длившаяся с 27 апреля до 11 мая, стала первой в истории, которая была проведена онлайн.

Ранее сообщалось, что в Чехии за год родилось более 1250 украинцев, что на полторы сотни по сравнению с предыдущим