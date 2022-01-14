Военные из Армении, Таджикистана и Кыргызстана покинули Казахстан - СМИ

В стране остались лишь так называемые "миротворцы" из России и Беларуси. Военный контингент из других стран покинул Казахстан.

Военные подразделения ОДКБ из Армении, Таджикистана и Кыргызстана покинули Алматы и направились к местам постоянной дислокации. Об этом в пятницу, 14 января, сообщает ТАСС.

Отмечается, что подразделения из Армении произвели погрузку своей автомобильной техники и личного состава в три военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС России и вылетели с аэродрома Алматы.

В свою очередь таджикские военнослужащие убыли на борту одного российского Ил-76, забрав с собой на время каникул еще и своих курсантов, обучающихся в военных учебных заведениях Казахстана.

Киргизские же миротворцы выдвинулись с территории Алматинской ТЭЦ-2, охрану которой они обеспечивали, на собственной автоколонне в сторону границы своего государства. Им предстоит преодолеть около 250 км до территории Кыргызстана. В составе колонны в том числе следуют и бронеавтомобили Dajiang.

Накануне в Минобороны РФ сообщали, что первые подразделения российских десантников из состава войск ОДКБ в четверг вернулись из Казахстана в РФ на четырех самолетах Ил-76МД.

Напомним, 5 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан Коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В страну прибыли 2 030 военных и 250 единиц техники из России, Белоруси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Силы ОДКБ были развернуты в двух городах – Алматы и Нур-Султане.