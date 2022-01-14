КНДР запустила новую ракету в сторону Японского моря

Военные Севрной Кореи совершили уже третий в этом году ракетный запуск. Первые два раза запускали гиперзвуковые ракеты.

Северная Корея в пятницу, 14 января, совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана Японии и южнокорейское агентство Yonhap.

СМИ со ссылкой на военных Южной Кореи сообщило, что КНДР запустила неопознанный снаряд в направлении Японского моря.

Запущенная ракета, предположительно, уже упала, сообщила береговая охрана Японии. Она призывает находящиеся в акватории Японского моря суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним. Кабмин и Минобороны Японии также сообщили о ракетном пуске Пхеньяна.

Напомним, двумя днями ранее в КНДР заявили о втором за неделю запуске гиперзвуковой ракеты.

Первый испытательный запуск гиперзвуковой ракеты состоялся 5 января. Тогда в КНДР сообщили, что после запуска ракета совершила боковой маневр на 120 км и поразила цель, установленную на 700 км.