Байден провел заседание по Украине

Американский лидер встретился со своей командой, занимающейся вопросами национальной безопасности.

Президент США Джо Байден в субботу, 22 января, обсудил со своими советниками по безопасности ситуацию вокруг Украины и переговоры с Россией. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

По словам пресс-секретаря американского лидера Джен Псаки, встреча прошла в президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд.

"Сегодня президент Байден встретился в Кэмп-Дэвиде лично и в виртуальном формате со своей командой, занимающейся вопросами национальной безопасности, чтобы обсудить продолжающиеся агрессивные действия России в отношении Украины", - говорится в заявлении.

Так, советники доложили главе государства о текущем состоянии российских военных операций, проводимых на границе с Украиной, после чего участники заседания обсудили "прилагаемые в настоящее время усилия по деэскалации ситуации за счет дипломатии, а также целый ряд мер сдерживания, которые тесно координируются союзниками и партнерами, в том числе осуществляемую сейчас поставку Украине помощи в сфере безопасности".

Напомним, 21 января госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели в Женеве полуторачасовые переговоры.

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По итогам встречи в Вашингтоне сообщили, что предложили Москве несколько идей в сфере безопасности, тогда как российский дипломат заверил, что он услышал предварительную устную реакцию США на предложения РФ по безопасности.

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