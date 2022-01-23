Британия поддержит отключение РФ от SWIFT - СМИ

По мнению главы правительства, возможные санкции "не могут исключать" российский газопровод Северный поток-2, пишет газета.

Великобритания может поддержать "ядерный" сценарий санкций против Москвы, в который входит отключение России от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT, пишет газета Telegraph.

По данным источников издания, близких к премьер-министру страны Борису Джонсону, он опасается, что некоторые из мировых лидеров могут недооценить ухудшающуюся ситуацию на границе Украины "или полностью или не вполне осмыслить риски со стороны агрессивно настроенной России".

По мнению главы правительства, возможные санкции "не могут исключать" российский газопровод Северный поток-2. Джонсон планирует обсудить с лидерами Большой семерки формирование "санкционной коалиции" и наметить целевые санкции против РФ.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что власти Великобритании поручили сотрудникам министерства иностранных дел быть готовыми к переходу на кризисный режим работы из-за ситуации вокруг Украины.

При таком сценарии сотрудники Форин-офиса сосредоточат свою деятельность, в частности, на разработке санкций. По данным Telegraph, британские власти уже начали рассматривать варианты экономических санкций.

МИД королевства считает ситуацию вокруг Украины ключевой для своей политики, сообщал представитель ведомства. В субботу министерство заявило, что у него есть информация о планах Москвы по госперевороту в Украине. В Белом доме заявили, что встревожены этой информацией.

Западные страны стали предупреждать РФ о возможных санкциях после того, как иностранные СМИ в конце прошлого года стали писать о готовящемся вторжении в Украину. Отключение от SWIFT называется в числе возможных санкций.