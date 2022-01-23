Китай назвал фейком просьбу не нападать на Украину

Позиция КНР по украинскому вопросу "последовательная и ясна", добавили в посольстве республики.

Посольство Китая в России отрицает, что председатель КНР Си Цзиньпин попросил президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпийских игр в Пекине, о чем писало агентство Bloomberg. Диппредставительство считает, что публикация - это фейк и провокация.

"Публикация Bloomberg о том, что якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник, является фейком и провокацией", - говорится в комментарии посольства КНР в Twitter.

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Позиция Китая по украинскому вопросу "последовательная и ясна", добавили в посольстве. "Китайская сторона выступает за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций в рамках минских соглашений", - говорится в сообщении.

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— Chinese Embassy in Russia 中国驻俄罗斯大使馆 (@ChineseEmbinRus) January 22, 2022

По информации Bloomberg, Си Цзиньпин не хочет, чтобы "Путин затмил важный для Китая момент, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой". МИД РФ назвал статью агентства информационной спецоперацией американских спецслужб.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует никаких наступлений на Донбассе или российские территории. Тем не менее, наступление России уже не будет таким внезапным, как во время оккупации Крыма в 2014 году, так как Украина подготовилась и укрепила армию.

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