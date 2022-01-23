На АЭС Фукусима-1 произошла утечка раствора

Из утекшего раствора делают подземную "стену", которая не дает подземным водам попасть в конструкции реакторов.

Оператор АЭС Фукусима-1 Tokyo Electric Power Company сообщил об утечке четырех тонн раствора, который использовался для поддержания ледяной стены под аварийной станцией. Причиной могло стать повреждение одной из труб, пишет NHK.

Из утекшего раствора делают подземную "стену", которая не дает подземным водам попасть в конструкции реакторов. Утверждается, что ледяная стена по-прежнему может удерживать грунтовые воды, раствор не наносит вреда окружающей среде.

Ледяная стена возведена по периметру под АЭС. Она блокирует приток грунтовых вод, которые попадали под здания реакторов и смешивались с радиоактивной жидкостью. Стоимость работ по созданию стены составила около 300 миллионов долларов.

В 2011 году на АЭС Фукусима-1 произошла авария из-за удара цунами. Она стала крупнейшей аварией на атомной станции после Чернобыля. Часть районов остается непригодной для жизни.

В 2019 году приступили к извлечению неиспользованных топливных стержней из специального бассейна на третьем реакторе Фукусимы-1.

Накануне город Окума, расположенный возле разрушенной атомной электростанции, частично открыли для людей, признав около 40 процентов территории безопасной для проживания, но бывшие жители пока не спешат туда возвращаться.