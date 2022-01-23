СМИ узнали, какое оружие Канада готовит для Киева

Накануне, когда канадский премьер Джастин Трюдо объявил о предложении кредита Украине, он также намекнул на дополнительную военную помощь.

Канада рассматривает возможность отправки партии стрелкового оружия и военного снаряжения в Украину на фоне стягивания российских войск к украинской границе. Об этом сообщила канадская телекомпания CBC со ссылкой на источники.

Накануне, когда канадский премьер Джастин Трюдо объявил о предложении кредита Украине, он также намекнул на дополнительную военную помощь.

По данным CBC, речь идет о поддержке, которая поможет в оснащении новых украинских сил территориальной обороны. По словам двух информированных источников, Канада рассматривает для отправки в Украину стрелковое оружие, а также защитные жилеты и очки.

Решение о пакете помощи не принято. Однако источники сообщили, что объявление ожидается после виртуального заседания канадского правительства на следующей неделе.

Пришлет ли Канада дополнительные военные силы, чтобы помочь с подготовкой отрядов самообороны, пока неизвестно. Отметим, что Канада является крупнейшим западным поставщиком военных инструкторов по подготовке военных в Украине.

Ранее сообщалось, что британские власти продолжают оказывать военную помощь Украине на фоне риска вторжения России. Так, после поставки двух тысяч единиц противотанкового оружия в Украину отправились элитные бойцы - инструкторы, которые научат украинских военных применять новую технику.