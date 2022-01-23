Глава Минобороны Британии примет приглашение Шойгу о встрече в Москве, - СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поручит министру обороны принять приглашение главы Минобороны РФ.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поручит министру обороны Бену Уоллесу принять приглашение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу провести переговоры в Москве. Об этом проинформировал Sky News со ссылкой на собственные источники, передает "Интерфакс-Украина".

В сообщении говорится, что премьер-министра Великобритании каждый день информируют о ситуации вокруг Украины. Он считает ее очень опасной.

В свою очередь, по данным Telegraph, Великобритания может поддержать "ядерный" сценарий санкций против Москвы, в который входит отключение России от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT. Джонсон опасается, что некоторые из мировых лидеров могут недооценить ухудшающуюся ситуацию на границе Украины "или полностью или не вполне осмыслить риски со стороны агрессивно настроенной России".

По мнению Джонсона, возможные санкции "не могут исключать" российский газопровод Северный поток-2. Джонсон планирует обсудить с лидерами Большой семерки формирование "санкционной коалиции" и наметить целевые санкции против РФ.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует никаких наступлений на Донбассе или российские территории. Тем не менее, наступление России уже не будет таким внезапным, как во время оккупации Крыма в 2014 году, так как Украина подготовилась и укрепила армию.

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