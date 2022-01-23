Вучич обвинил Фонд Рокфеллера в намерении свергнуть правительство

Президент Сербии утверждает, что Фонд Рокфеллера "дает деньги" одному из организаторов протестных акций.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что антиправительственные протесты, поводом к которым стали планы властей разрешить иностранному концерну Rio Tinto добычу лития в стране, были спонсированы из-за рубежа, а именно Фондом Рокфеллера. Об этом он сказал в интервью Pink TV.

Целью фонда, по мнению Вучича, является не только поддержание своих коммерческих интересов, но и свержение власти в Сербии.

Президент Сербии утверждает, что Фонд Рокфеллера "дает деньги" одному из организаторов протестных акций Саво Манойловичу. "Эти иностранные фонды помогают свергнуть правительство в Сербии... Как я уже сказал, эти протесты не имеют ничего общего с экологией", - сказал он.

О том, что экологические протесты в Сербии финансируются из-за рубежа, говорила также премьер-министр Сербии Ана Брнобич.

Кроме того, в числе организаций, финансирующих, по ее мнению, протесты в Сербии, Брнобич называла USAID (Агентство США по международному развитию), фонд Открытое общество (основан Джорджем Соросом, Национальный фонд в поддержку демократии (NED), Британский совет и другие организации.

Накануне в Сербии заявили, что бандитская группировка готовила покушение на жизнь Вучича.