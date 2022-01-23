Лондон пригрозил РФ санкциями за переворот в Киеве

Министр не исключил разработку вместе с партнерами по НАТО санкций против газопровода Северный поток-2.

Великобритания введет санкции в отношении России не только в случае вторжения на территорию Украины, но и в случае установления Москвой "марионеточного режима" в Киеве, заявил министр юстиции Великобритании, заместитель премьер-министра Доминик Рааб.

"Мы будем поддерживать [Украину] в защите самих себя, а также международное сообщество, союзников по НАТО на Западе. Мы стоим плечом к плечу и заявляем, что Россия столкнется с очень серьезными последствиями, если попытается вторгнуться, а также установить марионеточный режим", - сказал он Sky News.

При этом, по его словам, отправка военных Великобританией в Украину в случае вторжения является "маловероятным" сценарием. Министр также не исключил разработку вместе с партнерами по НАТО санкций против газопровода Северный поток-2.

Заместитель премьер-министра, однако, напомнил, что Британия участвует в программах подготовки украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что британские власти продолжают оказывать военную помощь Украине на фоне риска вторжения России. Так, после поставки двух тысяч единиц противотанкового оружия в Украину отправились элитные бойцы - инструкторы, которые научат украинских военных применять новую технику.

Британский МИД накануне заявил, что Москва ищет пути прихода к власти в Украине лояльного лидера, а также рассматривает возможность вторжения и оккупации страны. В Белом доме заявили, что встревожены этой информацией. Позже СМИ сообщили, что американская разведка владеет такими же данными.